KMÜ'de Çocuk Üniversitesi uygulaması başladı

2019 Kış Okulu programıyla ilk kez kapılarını miniklere açan KMÜ Çocuk Üniversitesi, bir haftalık eğitim-öğretim programına Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaretle başladı. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cihat Abdioğlu ve eğitmenler eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyaret eden minik üniversiteliler, Akgül'ün sözlerini can kulağıyla dinledi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde Çocuk Üniversitesi uygulamasını başlatmış olmanın memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Akgül, "Çocuk Üniversitesinin amacı okul öncesi, ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarımızı üniversite iklimiyle buluşturarak onların erken yaşlarda bilim dünyası ile tanışmalarını ve akademik bir çevrede kendilerinin bilim, kültür, sanat, spor gibi alanlarda uygulamalı eğitim almalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize son derece yararlı olacağını ümit ediyorum" dedi.

KMÜ Çocuk Üniversitesi Kış Okulu programı, 20 ortaokul ve 10 ilkokul olmak üzere toplam 30 öğrenciyle eğitim-öğretim programına başlarken, bir hafta boyunca devam edecek olan Kış Okulu çerçevesinde minik öğrencilere yönelik olarak STEM ve Robotik Uygulamaları, Akıl ve Zeka Oyunları, Model Uçak Atölyesi, Sanat Atölyesi, Kurabiye Atölyesi, Drama Atölyesi ve Ritim Kursunun yanı sıra çeşitli bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek. KMÜ Çocuk Üniversitesi Kış Okulu, 25 Ocak Cuma günü düzenlenecek olan kapanış ve sertifika programıyla sona erecek.