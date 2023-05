KMÜ'de elma paneli düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri' (HASTUYİT) ile Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde 'Elma Paneli' düzenlendi.

2021 yılında YÖK kararıyla "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı'na dahil edilen ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri' (HASTUYİT) alanında bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak üzere çalışmalara başladı. Karaman bölgesinde tarım ve gıda sektörlerinin faaliyetlerinin izlenmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, bu alanda gerçekleştirilecek projelerin desteklenmesi ve ihtisaslaşma hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda projelerin yürütülmesi, uygulamalı eğitim ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi amacıyla kurulan HASTUYİT tarafından ilk olarak Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle ‘Bitki Koruma' temalı ‘Elma Paneli' düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

Panelde ilk olarak konuşan Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, Karaman'ın elma üretiminde Türkiye'de ilk üç sırada yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi: "İlimizde dikili arazi varlığı ve üretim giderek artıyor. Üretimin artması da bizlere sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk ile insana ve çevreye dost tarım teknikleri üretimini anlatmak için ‘Elma Paneli'ni düzenledik. Amacımız doğru zamanda doğru ilacı ve doğru ekipmanı kullanmaktır."

“Elma ile ilgili çalışmalarımız devam edecek”

İlki bitki koruma hakkında gerçekleştirilen elma panelinin 2'ncisi sulama, 3'üncüsü bitki besleme ve 4'üncüsü yetiştiricilik olmak üzere bir seri halinde devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise, “Ülkemizde yaklaşık 1 milyon 750 bin dekar alanda, 3 milyon 500 bin ton elma üretilmektedir. Bu üretimin yaklaşık yüzde 30'u Karaman, Niğde ve Konya illerinde gerçekleşmektedir. Üretim miktarı yönünden dünyada Çin ve ABD'den sonra üçüncü sırada olan Türkiye, üretiminin yüzde 7'sini ihracat etmektedir. İhracatta yaklaşık 260 bin ton ile dünyada 10'uncu sırada yer almaktadır. Ülkemiz üretimde 3'üncü sırada yer alırken ihracatta 10'uncu sıraya düşmesinin temel sorunları arasında ‘üretim ve pazarlamadan' kaynaklanan sorunlar yer almaktadır” dedi.

Pazarlama konusunda bütün elma üreticilerinin ulusal ölçekte birlik içinde örgütlendiği ve kümelenmesinin sağlandığı kurumsal yapının oluşturulması ile ihracat miktarının arttırılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Rektör Gavgalı, ”Üretimden kaynaklanan problemler içerisinde ilk akla gelenler; elma yetiştiriciliğine uygun olmayan arazilerde bahçe tesisi, düşük sulama suyu kalitesi, bilinçsiz kimyasal gübre ve pestisit kullanımı, budama ve terbiye gibi kültürel uygulamalarda yapılan hatalar, teknoloji kullanımının yetersiz olmasından kaynaklanan ürün kayıpları, hasat ve hasat sonrasında yapılan uygulamalardaki hatalardır. Tarımsal üretimde temel amaç, optimum masrafla daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmektir. Ancak yetiştiricilikte yapılan hatalar üretimin ekonomik olmaktan çıkmasına ve bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle elma bahçelerinde aşırı kimyasal kullanımı ile arazilerin verimliliği ve sürdürülebilir üretim potansiyeli azalmaktadır. Sürdürülebilir tarım, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan kabul edilebilir özelliklere sahip uygulamaları içeren sadece yüksek miktarda kazancı hedeflemeyip uzun dönemli etkileri de dikkate alan bir tarım yöntemidir. Başka bir tanımda ise sürdürülebilir tarım, daha çok insan yararını gözeten, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanımını hedefleyen, çevre ile dengeli bir şekilde devam eden, hem insan hem diğer canlıların yararına olan ve sürekli olarak değişim gösteren tarım olarak açıklanmıştır” diye konuştu.

“Sağlam alt yapımız, kaliteli kadromuz ve azimli öğrencilerimizle başaramayacağız hiçbir iş yoktur”

Rektör Gavgalı, “Yapmayı düşündüğümüz, bu paneller serisi ile ilimiz elma üretiminde sürdürülebilirlik konusuna katkı sağlamaktır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak gerek şehrimizin gerekse ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması adına eğitim, kültür, turizm, ticaret, tarım ve sanayi anlamında ne gerekiyorsa sonuna kadar katkı sağlamaya hazırız. Sağlam alt yapımız, kaliteli kadromuz ve azimli öğrencilerimizle başaramayacağız hiçbir iş yoktur. Yeter ki inanalım. Yeter ki birbirimize güvenelim” diyerek sözlerini noktaladı.

“Çiftçimizin hep yanında olduk bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz”

Vali Tuncay Akkoyun da, “Karaman, tarıma elverişli münbit ve bereketli topraklarıyla meyve çeşitlerinden bakliyata birçok tarımsal ürünün rahatça yetiştirilebildiği bir coğrafyada yer almaktadır. Bölgemizin bu avantajını modern, yenilikçi ve teknolojiden çokça istifade eden bir tarım anlayışıyla birleştirirsek ilimiz tarımsal açıdan daha da kalkınacak ve gelişecektir. Elma ihracatımızı bir yıl değil her yıl düzenli olarak arttırarak ilimizi zirveye taşıyacağız ve Karaman'ımızı her yönden bir elma şehri haline getireceğiz. Alın teri, özveri ve tevekkülle üreten, ilimizin ve ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için elma üretimi başta olmak üzere gayretle çalışan her bir çiftçimizin ve üreticimizin bugüne kadar hep yanında olduk bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığımız “Elma Sınıflandırma ve Paketleme Tesisi - Karaman Elma Borsası” Projemiz, elma üretimine ve üreticilerimize verilen kıymetin ve desteğin en önemli göstergelerindendir. Proje ile ilimizde elma üreticilerimizin gelirlerini arttırmayı, elma üreticilerinin örgütlü yapısını güçlendirmeyi, elma pazarlama stratejisini ve piyasasını bütüncül sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. İlimizde elma üretiminin kısa vadede yüzde 10, orta ve uzun vadede ise yüzde 50 oranında arttırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Açış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Temiz'in yaptığı panele geçildi. Panelde ilk olarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Yavuzaslanoğlu, 'Tarımda Alternatif Bitki Koruma Uygulamaları' konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.

Ardından söz alan İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Hakan Örnek ise, 'Pestisit Kalıntılarının İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri' konulu sunumu ile pestisit kalıntılarının günümüzde yaşanan pek çok hastalıkta etkisi olduğunu vurguladı.

Panelin devamında söz alan İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Bülent Turan, 'İlaçlama Teknikleri ve Kalibrasyon' konusu ile ilaçlama yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler aktardı. Panelde son olarak söz alan Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Dr. Ersin Dilber ise 'Pestisit Kalıntısı ile Mücadele' konulu sunumu ile entegre mücadele çalışmaları ile ilgili pestisitlerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ve denetim faaliyetlerini anlattı.

Program, moderatör Doç. Dr. Mehmet Ali Temiz'in sunumlar hakkında değerlendirmelerde bulunmasının ardından sona erdi.

Panele, daire müdürleri ile davetliler, çiftçiler ve üniversite personeli katıldı.