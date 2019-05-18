KMÜ'de enfeksiyon ve hijyen semineri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ‘enfeksiyon ve hijyen' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Yüksekokulun Terapi ve Rehabilitasyon Bölümünce düzenlenen ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Tuğba Özdil'in konuşmacı olarak yer aldığı seminere çok sayıda öğrenci katıldı.

"Hastane enfeksiyonu küçümsenmemelidir"

Hastanelerde yaşanan enfeksiyon sorunları ve bu sorunlara karşı alınması gereken hijyenik önlemler ile ilgili bilgi veren Dr. Özdil, “Hastane çalışanlarının özellikle kişisel bakımlarına özen göstermeleri gerekiyor. Hastaların hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ortaya çıkan enfeksiyon, taburcu olduğunda 10 gün, protez varlığında 3 ay, ameliyattan sonra ise 30 gün boyunca vücutta kalmaya ve barınmaya devam eder. Hastane enfeksiyonu küçümsenmeyecek kadar önemli bir enfeksiyon türüdür. Antibiyotiklere dirençli bu tür enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi hastalığın tedavisinden daha kolay olabilmektedir. Bu nedenle öncelik, hastane çalışanlarının kişisel hijyenlerine önem göstermeleri ve ellerini düzgün bir şekilde temizlemeleridir. Düzgün yıkama yapılmadığı takdirde ellerimizde üç güne kadar yaşayan bakteriler mevcuttur. Bu bakterileri düzgün bir yıkama yaparak engellememiz mümkündür” dedi.

Dr. Özdil bahsi geçen el temizliğinin hasta ile temastan önce, hasta ile temastan sonra, aseptik işlemlerden önce, vücut sıvıları ile temastan ve eldivenleri çıkardıktan sonra, bir de hasta çevresi ile temastan sonra yapılması gerektiğini hatırlatarak, “Unutmayalım ki hastane enfeksiyonları kontrolünün olmazsa olmazı temiz eller hayat kurtarır” şeklinde konuştu.

Seminer, plaket takdiminin ardından sona erdi.