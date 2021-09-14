KMÜ'de “Eylül Şafağı Kapışma” sergisi

12 Eylül 1980 Darbesinin 41'inci yıl dönümü nedeniyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) düzenlenen resim sergisi dikkat çekti.

12 Eylül Darbesi; KMÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Diğler'in fırçasından eleştirildi. “Eylül Şafağı Kapışma” adlı kişisel resim sergisi KMÜ Sergi Alanında 13 Eylül Pazartesi günü ziyarete açıldı. Serginin açılışına KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve eşi Mürşide Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, akademisyenler, üniversite personeli ve davetliler katıldı.

“12 Eylül, karanlık güçlerin ülkemizi uçurumun kıyısına götürdüğü vahim bir olaydır”

Sergi hakkında ziyaretçilere bilgi veren Sanatçı Mustafa Diğler, sergide kullandığı horoz imgesinin 12 Eylül'e bir gönderme olduğunu ve serginin 12 Eylül sürecine ilişkin protesto niyeti taşıdığını ifade ederek “12 Eylül, günde 25 insanımızın öldüğü; karanlık güçlerin, hem siyasilerimizi hem askerlerimizi hem diğer insanlarımızı bilinçli bir şekilde uçurumun kıyısına götürdüğü vahim bir olaydır. Bu benim içimde bir sızıydı. Sanatçı duyarlılığıyla bunu dile getirmek istedim” dedi.

Sanatçı Diğler, 12 Eylül'ü 30 adet akrilik çalışma üzerinden eleştirdiği sergide horoz imgeleri kullanarak sağ-sol çatışması, ülkenin bölünmüşlüğü, karanlık ve çatışmacı ortam, kardeşin kardeşi boğazlaması, sonu belirsiz kavga gibi konulara dikkat çekti. “Eylül Şafağı Kapışma” adlı sergi, hafta boyunca ziyarete açık olacak.