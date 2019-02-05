KMÜ'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversitenin VIP salonunda gerçekleştirilen toplantıda öğrencilerin güvenliği ele alınarak konu başlıkları çerçevesinde kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve güvenlik tedbirleri hakkında istişarede bulunuldu. Toplantı, huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesi temennisiyle sona erdi.

Karaman Valisi Fahri Meral ile KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İsmail Şahin, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, KMÜ Genel Sekreteri Ahmet Tüfekci, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Dedebaş ve Emniyet Şube Müdürleri katıldı.