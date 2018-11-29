KMÜ'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Kitap Okuma' etkinliği düzenlendi.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı ve topluluk faaliyetlerinden oluşan afişlerin sergilendiği etkinlikte öğrenciler sevdikleri kitapları arkadaşlarıyla birlikte okumanın keyfini yaşadı. Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Kübra Avşar, topluluklarını daha çok kişiye tanıtmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Düzenlemiş olduğumuz etkinlik çok fazla ilgi gördü. Kişinin kendisini geliştirmesinin ve zihnini açık tutmasının en güzel yolu kitap okumaktır. Ayrıca farklı kaynaklardan kitap okumak insanın hayal dünyasını genişletiyor. Etkinliğimize katılan ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.