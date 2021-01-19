KMÜ'de lisansüstü program sayısı 76'ya yükseldi

KMÜ'den yapılan açıklamada, Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile KMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor Bilimleri Doktora Programı açılması, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı kurularak bu anabilim dalına bağlı Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görüldüğü belirtildi. Böylece yeni açılan doktora ve yüksek lisans programlarının ardından KMÜ'deki toplam lisansüstü program sayısı 76'ya ulaşırken son dört yıl içinde açılan lisansüstü program sayısının da 59 olduğu kaydedildi.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan lisansüstü programların hayırlı olması temennisinde bulunarak, “2018 yılı başlarında kurduğumuz Sağlık Bilimleri Enstitümüzde aynı yıl Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programını açmış, ardından da Sağlık Yönetimi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ve bir de doktora programı açarak eğitim-öğretime başlamıştık. Şuan Spor Bilimleri Doktora Programımızla birlikte enstitümüz bünyesinde sağlık bilimlerinin pek çok alanında lisansüstü eğitim hizmeti verir hale geldik. Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde ise 2017 yılından bugüne kadar 14 farklı lisansüstü program açarak bu alanlarda bilimsel araştırmalara hız vermiştik. Şuan akademik yelpazemize kattığımız Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programının önemli araştırmalara kapı aralayacağına inanıyorum. Yeni lisansüstü programımız, üniversitemizin farklılaşma alanlarından olan gıda-tarım alanında sektöre ciddi katkılar sunacaktır. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin ve bölgemizin gereksinimleri doğrultusunda yeni lisansüstü programlarla gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.