KMÜ'de mezuniyet sevinci devam ediyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) öğrencilerin mezuniyet coşkusu devam ediyor.

KMÜ'de mezuniyetlerin 2'inci gününde 5 akademik birimin mezuniyet töreni birden gerçekleştirildi. İlk olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyeti kutlandı. KMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Münir Oktay ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören açış konuşmaları ile başladı. Törende konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Azak, öğrencilere geleceklerini planlarken gerçekçi hedefler koymalarını ve işlerini yaparken zamanında, doğru ve disiplinli bir şekilde yapmayı yaşam felsefesi haline getirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu birincilikle bitiren Duygu Bolat'ın mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından yüksekokulda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler hep bir ağızdan mezuniyet andını okudu. Tören, öğrencilerin keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutlamasıyla sona erdi.

“Genç öğretmenlerin mezuniyet sevinci”

Günün ikinci mezuniyet töreni Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, üniversitenin tanıtım filminin izlenmesi ve açış konuşmaları ile devam etti. Fakülte birincisi Havva Şükran Akgül'ün mezuniyet kütüğüne ismini çakmasının ardından fakülteye dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Müzik dinletisi ile devam eden tören, mezun öğrencilere belgelerinin verilmesi ve and içilmesinin ardından öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi. Günün son mezuniyet töreni ise Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kamil Özdağ Fen Fakültesi tarafından yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açış konuşmaları ile devam etti.

Törende söz alan Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Mercan, üniversite eğitiminin insanların hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

Edebiyat Fakültesi birincisi Beytullah Kurt, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birincisi Şeyma Orhan ve Kamil Özdağ Fen Fakültesi birincisi Muhammed Ali Akkoyun'un mezuniyet kütüğüne isimlerini çakmalarının ardından fakültelerde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilere belgelerinin verilmesi ve öğrencilerin keplerini havaya atmalarının ardından sona erdi.

“En önemli hazine kendinizsiniz”

Rektör Vekili ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münir Oktay, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrencilere insan hayatının en önemli sermayesinin ömür olduğunu hatırlatarak, “En önemli sektörlerden biri olan sağlık alanında mesleğinizi icra ederken ayrıca dikkatli ve duyarlı olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oktay, üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunarak, "Mezuniyet kuşkusuz insan hayatında bir kere olan çok güzel an ve çok önemli bir dönüm noktasıdır. Asıl önemli olan insanın aslını, neslini bilmesi ve yol gittiği insanları kendinden ayrı görmemesidir. Siz yarın yurdumuzun dört bir köşesinde mesleğinizi icra ederken daima hatıralarınız olacak. Dilerim o hatıralar hep güzel hatıralar olsun ve karşılaştığınız insanlar sizinle ilgili iyi şeyler hatırlasınlar. İnsan olmak insanı bilmeyi gerektirir. İnsan olmak insanca yaşamayı, hiçbir ayrıma ve farklılığa takılmaksızın insanı baş tacı etmeyi gerektirir. Sevgili gençler bizler bazen hazineyi çok uzakta ararız fakat hazine biziz. Hazine insanın kendisidir. Bundan sonraki yaşamınızda da sadece alanınızla alakalı okumakla kalmayın, edebi eserleri de okuyarak konuşmalarınızı zenginleştirin. Sözünüzle özünüz birbirini tutarak en güzel şekilde yaşantınızı sürdürün. Sevgili gençler ne olursanız olun geldiğiniz yeri unutmayın. Mezuniyetleriniz dolayısıyla hepinizi candan tebrik ediyorum. Gelecek ömrün sizlere, ülkemize, hepimize iyilikler getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.