KMÜ'de mülteci ve sığınmacılara eğitim verilecek

KMÜ ile Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği ile yapılan protokol ile iş birliğini güçlendirmek ve Türkiye'de ikamet eden göçmen, sığınmacı ve şartlı mültecilerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile YSYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Ayçiçek'in imzasıyla yürürlüğe giren protokol ile düzenlenecek eğitimler KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından yürütülecek. Protokol çerçevesindeki ‘Elektrik Tesisatı ve Pano Montörü Yetiştirme ve Geliştirme Eğitimi' ile ‘Kaynakçı Yetiştirme ve Geliştirme Eğitimi' KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) bünyesindeki Öğretim Elemanları tarafından verilecek. Ayrıca eğitim sonunda eğitime katılan ve başarılı olan katılımcılara Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından ‘başarı sertifikası' verilecek.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile YSYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Ayçiçek'in yanı sıra KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Oktay Talaz ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sefa Usta ile YSYD yönetim kurulu üyeleri yer aldı.