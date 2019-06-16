KMÜ'de okuma bayramı

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci, veli ve davetli katıldı. Okuma Bayramı kapsamında okuma yazmanın mutluluğunu yaşayan minik öğrenciler, sahnede hünerlerini sergiledi. Yer yer velilerin de sahne aldığı renkli programda şiir ve müzik dinletisi, drama ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Büyük beğeni toplayan program, Çanakkale tiyatro gösterisi ve Onuncu Yıl Marşıyla sona erdi.