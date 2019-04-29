KMÜ'de organik tarımın faydaları anlatıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ‘Organik Tarım' konulu söyleşi düzenlendi.

Uzman Eczacı Muammer Şen'in konuşmacı olduğu söyleşiye üniversite personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konya'da eşi ile birlikte kurdukları 20 bin metrekarelik çiftlikte yaklaşık 60 çeşit organik ürün yetiştirdiklerini ifade eden Şen, organik tıbbi bitki üretim macerası ile ilgili sunum yaptı. Organik tarımın faydaları ve gereklilikleri ile ilgili bilgiler paylaşan Şen, "Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yaşama tarzımızın değişmesine bağlı olarak yiyecek tarzımız da değişti. Gıdalarda katkı kullanımı arttı ve hazır gıda dönemi başladı. Biz bu döngüyü kırmak adına bu çiftliği kurarak doğa ile iç içe olmayı ve doğal gıdalar üretmeyi amaçladık” dedi.

Bitkilerin de bir enerjisi vardır

Sunumunda goji berry, melissa, adaçayı, kantaron, gevin, lavanta gibi farklı bitkilerin yetişme koşulları ve bu bitkilerin fayda sağladığı hastalık türlerinden de bahseden Şen, “Herkesin bir enerjisi var ve bitkilerin de bir enerjisi olduğunu düşünüyorum. Bitkilere sevginizi verirseniz, onlara emek gösterirseniz onlar da size daha fazla faydalı olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşi, plaket takdiminin ardından sona erdi.