KMÜ'de özel yetenek sınavları tamamlandı

KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci alımı için özel yetenek sınavlarını gerçekleştirdi. Bu yıl rekor bir başvurunun olduğu sınavlar Dekan Vekili Prof. Dr. Sefa Lök yönetiminde 4 gün sürdü. Toplam 2 bin 351 aday, fakültede eğitim görmek için ter döktü. Adaylar Taha Akgül Spor Salonunda oluşturulan parkurda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine girebilmek için zamanla yarıştı.

190 yeni öğrenci alınacak

KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi bünyesine yeni eğitim-öğretim yılında 190 yeni öğrenci kabul edilecek. Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sefa Lök, teknolojinin bütün imkanları kullanılarak büyük bir hassasiyetle yapılan sınavların fakülte, üniversite ve Türk sporu için hayırlı olmasını diledi. KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin başta olimpiyatlar olmak üzere dünya ve Avrupa şampiyonaları gibi birçok uluslararası organizasyonda ülkemize madalya kazandıran şampiyonların yetiştiği bir okul olduğunu belirten Sefa Lök, “Fakültemiz yetiştirdiği şampiyon sporcularla şehrimizin ve ülkemizin iftihar kaynağı olmuştur. Taha Akgül, Nur Tatar, Soner Demirtaş, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, Recep Kara ve Senem Bacaksız bu sporcularımızdan bazılarıdır. Hedefimiz milli sporcularımızın sayısının artması ve uluslararası şampiyonalardaki başarılara yenilerinin eklenmesidir. Bu amaç doğrultusunda fakülte yönetimi ve öğretim elemanlarımızla birlikte sistemli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesindeki özel yetenek sınavına katılımın yoğun olması bizleri oldukça mutlu etti. Adaylar arasında farklı dallarda milli formayı giyen çok sayıda sporcumuz da vardı. Ayrıca engelli kardeşlerimiz ile birlikte şehit ve gazilerimize vefanın bir göstergesi olarak onların yakınları için de belli sayıda kontenjan ayırdık” dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak da özel yetenek sınavının hayırlı olmasını dileyerek, “Üniversite olarak ülkemizin diğer bütün alanlarda olduğu gibi spordaki gelişimine de en güçlü katkıyı vermenin gayretinde olmaya devam edeceğiz” dedi.