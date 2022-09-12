KMÜ‘de peyzaj çalışmaları devam ediyor

Dr. Namık Ak, Tıp Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine katıldı.

2018 yılında KMÜ bünyesinde kurulan ve 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde kendi binasında öğrencilere eğitim vermeye başlayan Tıp Fakültesinde peyzaj çalışmaları devam ediyor. Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Namık Ak da katılarak fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikimi etkinliğinin ardından değerlendirmelerde bulunan Rektör Namık Ak, "Yerleşkenin farklı alanlarının yanı sıra yeni yapılan binalarımızın etrafında da çevre düzenlemelerimiz devam ediyor. Bugün de Tıp Fakültemiz çevresinde fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bu anlamlı etkinlikte bizlere destek olan Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yöneticilerine ve fidan dikimimize katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.