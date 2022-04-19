KMÜ'de Ramazan Ayı Şenliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen 'Ramazan Ayı Şenlikleri' doludizgin başladı.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda yapılan ilk günkü programa, Genel Sekreter Vekili İbrahim Karagöz, Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gizem Saygılı, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı. Ramazan Şenlikleri, KMÜ Genç Ofis tarafından düzenlenen gençlik yarışmaları ile başladı. Gençler arasında düzenlenen halat çekme, matrah oyunu ve çuval yarışının ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Gençlerin doyasıya eğlendiği ilk günkü faaliyetler Gastronomi ve Aşçılık Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan ikramların sunulmasının ardından sona erdi. Programın ardından Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gizem Saygılı, Ramazan Şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen Karaman Belediyesine, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne, KMÜ Genç Ofisine, Mustafa Elmas Orkestrasına ve öğrenci topluluklarına Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi adına teşekkür etti.

KMÜ'de Ramazan Şenlikleri düzenlenen çeşitli etkinliklerle 3 gün sürecek.