KMÜ'de savunma sanayi konferansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Bilimleri Öğrenci Topluluğu ile MİMCE Mühendisler Derneği tarafından ‘Savunma Sanayi' konulu konferans düzenlendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen GÖKBEY Helikopteri Oto Pilot Sistemleri Geliştirme Başmühendisi Abdullah Vural'ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, Mühendislik Bilimleri Öğrenci Topluluğu Başkanı Mehmet Demir'in açılış konuşması ile başladı.

“Uluslararası havacılık ve uzay şirketleri arasında 61'inci sırada yer aldık”

TUSAŞ'ı Türkiye'ye ve dost ülkelere savunma ve havacılık alanında birçok ürün sunan, bunlarla yetinmeyip her geçen gün teknolojik yönünü ve mühendislik alt yapısını güçlendiren bir şirket olarak tanımlayan Vural, uluslararası alanda havacılık ve uzay şirketleri arasında 2017 yılında 61'inci sırada yer aldıklarını, 2027 yılında 10 milyar dolar ciroya ulaşacak şekilde stratejilerini oluşturduklarını ifade etti. 2014 yılında TUSAŞ'ta çalışmaya başladığında 4 bin 500 olan personel sayılarının günümüzde 8 bine yaklaştığına dikkat çeken Vural, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine staj ve iş imkanı sunduklarını dile getirdi. Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Vural, "Hangi mühendislik bölümünde okursanız okuyun çalışmak istediğiniz alanı belirleyin ve belirlediğiniz alanda çalışma disiplini edinin" dedi.

“11 farklı şehir, 97 yerli sanayici ve 3000 tedarikçi ile çalışıyoruz”

Yardımcı sanayi ile birlikte büyüme hedefleri olduğunu söyleyen Vural, bu bağlamda 11 farklı şehir, 97 yerli sanayici ve 3 bin tedarikçi ile çalıştıklarını ifade etti. Vural, kurum olarak Airbus A400M, F-35, AW139, Airbus Helikopter H135 gibi birçok yabancı hava aracının çeşitli parçalarını üretmelerinin yanı sıra HÜRKUŞ, ATAK Helikopteri, GÖKBEY Helikopteri, ANKA, T-70 ve GÖKTÜRK uyduları gibi çok sayıda egemen sistemler, özgün ürünler ürettiklerini söyledi.

HÜRKUŞ helikopterinin aldığı sertifika sayesinde Avrupa Birliği ülkeleri arasında satışını ve Avrupa hava sahasında uçma iznini elde ettiği dile getiren Vural kendisinin başmühendis olarak çalıştığı GÖKBEY Helikopterinin 6 Eylül 2018 tarihinde ilk uçuşunu yaptığını ve 6 ton, çift motorlu, 2 pilot, 12 yolcu kapasiteli, askeri ve sivil konfigürasyonlarına sahip bir helikopter olduğunu söyledi.

TUŞAS ile ilgili videoların gösterildiği konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.