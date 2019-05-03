KMÜ'de Sosyal Bilimler MYO'da mezuniyet sevinci

Törende ilk olarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu birincisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencisi Durdu Erdoğdu söz aldı. Durdu Erdoğdu, “Hayatın güzel bir dönemini kapatarak bir meslek sahibi olmanın arefesinde yeni bir döneme yelken açacağız. Yazı ile tarifi zor, sözle anlatılması imkansız duygular yaşıyorum. Okul birincisi olmam bölümüme, okuluma ve ilme olan sevgimdendir. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin, hayalleriniz sizin bilek gücünüzü gösterir. Unutmayın hayaller sizin kim olduğunuzun aynasıdır. Bu duygularla her zaman yanımda olan, desteklerini benden esirgemeyen aileme, değerli öğretmenlerime, arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm mezun arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi.

"Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir"

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Yüksel ise, yüksekokul bünyesinde 2009 yılında Bankacılık ve Sigortacılık, 2010 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 2013'te Lojistik ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programları, 2014'te Aşçılık programı, 2015'te Emlak ve Emlak Yönetimi programı, 2018 yılı itibariyle de Sosyal Güvenlik programlarının açıldığını söyledi.

Ayrıca Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Özel Güvenlik ve Koruma ile Pastacılık ve Ekmekçilik programının da mevcut olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Yüksel, “Yüksekokul bünyesinde 22 akademik ve 4 idari personelle bin 113 öğrencinin geleceğini şekillendirmeye çalışmaktayız. Akademik kadromuz özgüveni yüksek, bilgileri sağlam, sorumluluk üstlenen gençler yetiştirdi. Bu anlayışla yedi yıllık serüvenimizde bu yıl 515 mezunumuzu daha uğurluyoruz” diye konuştu.

"Yaşam boyu kendinizi geliştirmenin gayretinde olun"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak tüm akademik ve idari kadromuzla; altyapı olanaklarımızla, bilimsel ve sosyal tüm imkanlarımızı seferber ederek gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik. Öğrencilerimize çağın gerektirdiği evrensel bilgi birikimini aktarmanın yanı sıra yerli ve milli duruşumuzu da aksettirme çabasında olduk. Üniversitelerin bilim yuvası olmalarının yanı sıra toplumsal yapıların önemli bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle, ülkemizin kendine has kültüründen, benzersiz koşullarından ve kendi sorunsallarından kopmadan öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalıştık. Çünkü özellikle sosyal bilimler, her ülkenin kendine özgü yapısını ve sosyal meselelere dair kendi çözüm yollarını dikkate almayı gerektirir” ifadelerini kullandı.

Rektör Akgül öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasına, “Çok kıymetli öğrenciler, üniversitemizdeki iki yıllık eğitim-öğretiminizi başarıyla tamamlayarak bugün mezun olmanın sevincini yaşıyorsunuz. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, bundan sonraki hayatınızda üstün başarılar diliyorum” diyerek başladı.

Rektör Akgül, “Sizlerin tıpkı üniversite hayatına adım atarken gösterdiğiniz gayret ve başarı gibi hayatınızın ilerleyen dönemlerinde de doğru kararlarla hedeflerinize yöneleceğinize; kendinize, ailenize ve ülkemize karşı sorumluluklarınızı en güzel şekilde yerine getireceğinize inancımız tamdır. Sizlere tavsiyem, karşılaşacağınız zorluklar karşısında umudunuzu ve azminizi hiçbir zaman yitirmeden, korku ve endişeye kapılmadan, inançla ve kararlılıkla hedeflerinize yürümenizdir. Karar almaktan, onu uygulamaktan, hata yapmaktan ve hatalarınızı kabul edip yeni rotalar belirlemekten çekinmeyin. Ayrıca okumaktan ve öğrenmekten hiçbir zaman geri kalmayın. Yaşam boyu kendinizi geliştirmenin gayretinde olun. KMÜ ailesi olarak, hayat boyu yüzünüzün gülmesini, alın terinizin ve emeklerinizin karşılığını eksiksiz almanızı, alnı ak yüzü pak evlatlarımız olarak hayatınızı en güzel şekilde devam ettirmenizi canı gönülden diliyoruz. Mezuniyetinizin güzel başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize mutlu ve aydınlık yarınlar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

Öğrencilere ödül ve belgeleri verildi

Açılış konuşmalarının ardından okul birincisi Durdu Erdoğdu mezuniyet kütüğüne ismini çakarken okulu dereceyle bitiren öğrencilere tören protokolü tarafından ödül ve belgeleri verildi. Tören, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu personelini tanıtan video gösteriminin ardından Aşçılık programı öğrencilerinin kepçe devir teslim töreni, aşçılık yemini okumaları ve folklar gösterisi ile devam etti.

Bütün mezun öğrencilere öğretim elemanları tarafından mezuniyet belgelerinin verilmesiyle birlikte öğrenciler keplerini havaya fırlattı ve 515 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı. Törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün yanı sıra Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erol Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Aslan, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.