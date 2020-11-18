KMÜ'de Teknopark yönetim kurulu toplantısı yapıldı

KMÜ Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Oktay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, OSB Temsilcisi Mustafa Akın, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ. Genel Müdürü Ali Kantürk, Yeminli Mali Müşavir Mehmet İlhami Yavuz, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yasin Günay, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ. Uzmanı Nezihe Saygın Günaltan ve KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Vedat Erdoğan katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman için oldukça önemli bir konuyu görüşmek için bir araya geldiklerini ve Karaman Teknopark'ın bundan sonra üniversite-sanayi işbirliğine daha fazla hizmet edeceğine inandığını belirtirken Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da öncelikli hedefler arasına alınan Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Yönetici AŞ, kuruluş amaçlarına uygun olarak araştırma-geliştirme faaliyetlerinde ve bölgesel kalkınmada öncü rol üstlenmelidir. Bu bağlamda üniversite olarak üzerimize düşeni yapmak gayesiyle Karaman Teknopark'a daha fazla işlerlik kazandırmak ve üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için gerekli adımları atmaktan çekinmedik. Öncelikli olarak Karaman Teknopark'ta üniversitemizin hisse payını artırmak ve Teknopark'ın finansman sorununu aşarak inşa sürecini hızlandırmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyor, Karaman Teknopark'ın yeni döneminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ise Karaman Teknopark'ın yeni dönemde kazanacağı ivmenin heyecan verici olduğunu belirtirken Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Karaman için böylesine önemli bir konuda üniversitenin sorumluluk üstlenerek Karaman Teknopark'a sahip çıkmasının ve atılacak adımlarda öncü rol üstlenmesinin takdire şayan olduğunu ifade ederek Rektör Akgül ve ekibine teşekkür etti. Toplantıda söz alan OSB Temsilcisi Mustafa Akın da Karaman Teknopark'ın yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak teşekkürlerini bildirdi.

Toplantının gündemini Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Yönetici AŞ'nin kaynak sorunun çözülerek daha etkin bir yapıya kavuşturulması ve yüzde 52'lik kısmının üniversiteye devri konusunun karara bağlanması oluşturdu. Toplantıda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi binasının tamamlanarak faaliyete geçmesini sağlamak amacıyla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün hisse devrine ilişkin teklifini kabul etti. Böylece KMÜ'nün Teknopark'taki hisse oranı arttı. Hisse devri ile birlikte Teknopark'ın toplam 305 olan hisse adedinin 156 adedi KMÜ'ye geçerek yüzde 52,131'lik oran ile üniversite, Karaman Teknopark'ta büyük bir söz sahibi oldu. Toplantı, yeni dönemin hayırlı ve başarılı işlere vesile olması temennisiyle sona erdi.