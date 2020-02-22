KMÜ'de toprak verimliliği ve gübre konferansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü tarafından ‘Toprak Verimliliği ve Gübreler' konulu konferans düzenlendi.

Dr. Öğretim Üyesi Kadir Uçgun'un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa üniversitenin akademik personelinin yanı sıra Karaman'da tarımla uğraşan vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferansta bitki gelişimini etkileyen faktörler, toprak ve su içeriği, damlama ve salma sulama sistemleri, ışık enerjisi için kullanılan sistemler ve meyve üzerindeki etkileri, topraktaki gaz bileşenleri, bitkilerde oluşan hastalıklar, gübre çeşitleri ve yaprak gübreleme sistemleri anlatıldı.

“Karaman'da toprakta karşılaşılan en büyük problem tuzluluk”

KMÜ Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Uçgun, sunumunda Karaman'ın toprak yapısı hakkında bilgiler aktararak şunları söyledi: “Karaman'da en çok karşılaştığımız problem kil ve tuzluluğun çok fazla olmasıdır. Tuzluluktan kaynaklanan problemlerden biri yaprak yanmasıdır. Bundan dolayı toprağı çok iyi havalandırmamız lazım. Organik madde bu işin bel kemiğidir. Özellikle Karaman gibi yerlerde organik madde yüzde 1'dir. Burada esas amacımız organik maddeyi gübre yerine kullanmak değildir. Uygun ölçülerde organik madde kullanarak toprağı daha verimli bir hale getirebiliriz. Yaprak gübrelemenin zamanlaması çok kritiktir ve doğru zamanlamanın yapılması şarttır.”

Toprak verimliliğinde gübreleme yapmanın avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Uçgun'un merak edilen soruları yanıtlamasının ardından konferans sona erdi.