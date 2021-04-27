KMÜ'de Türk Sanat Müziği konseri

KMÜ bünyesinde Kültür Sanat Topluluğu adıyla oluşturulan müzik ekibi, geçtiğimiz haftalarda halk müziği eserleriyle dinleyenlerin karşısına çıkmıştı. Yoğun bir çalışma döneminin ardından Şef Mustafa Eser'in başkanlığında sevilen Türk sanat müziği eserlerini icra eden ekip, salgın koşulları nedeniyle Youtube üzerinden dinleyenlerle buluştu. KMÜ Sosyal ve Kültürel İşler Koordinatörlüğü tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen ve üniversite yönetiminin de takip ettiği konser programında Şef Mustafa Eser'in yanı sıra Master Sanat Orkestrasından Abdüsselam Müftüoğlu, Alaattin Bozkurt, Özgür Havuccu, Didar Yılmaz, Rumeysa Kutucu, Elife Altundal, Nalan Dinçer, Mustafa Elmas ve Emre Elmas yer aldı. Konserde Fikrimin İnce Gülü, Unutma Beni, Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın, Aşkın Kanunu, Lale Devri, Boş Çerçeve ve Muhabbet Bağı gibi dillerden düşmeyen sanat eserleri seslendirildi.

Konserin ardından KMÜ Sosyal ve Kültürel İşler Koordinatörü Muhammet Ali Orak, orkestraya teşekkür ederek Şef Mustafa Eser'e plaket takdim etti. 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında oluşturulan müzik ekibi, başta Yunus Emre'nin eserleri olmak üzere farklı müzik dallarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.