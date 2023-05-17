KMÜ'de 'Türkçenin Tarihi Gelişimi' konulu konferans

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi ile Karamanoğulları Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Türkçenin Tarihi Gelişimi' konulu konferans düzenlendi.

746'ncı Türk Dil Bayramı çerçevesinde Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Konferansı gerçekleştiren Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Celal Güngör, 'Türkçenin Tarihi Gelişimi' hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Güngör, Türkçenin ilk yazılı metinlerinin ortaya çıktığı 7'nci yüzyıldan günümüze kadar geçen süreçte Türkçenin yayıldığı alan ve ortaya koyduğu gelişim çizgisi hakkında açıklamalarda bulundu. Göktürkçe'den Türkiye Türkçesine ulaşan gelişim çizgisinin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Güngör, “Türkçenin başlangıcını 7'nci yüzyıl olarak kabul ediyoruz fakat 7'nci yüzyılda karşımıza çıkan dil kullanılmış ve işlenmiş bir dildir. Bu dönemin öncesi mutlaka vardır ve bunun kanıtlarını 2022 yılında bulunan yeni yazıtlar olarak gösterebiliriz. Bulunan bu yeni yazıtlar Türkçenin tarihi gelişiminin çok daha önceki bir döneme dayandığının bir göstergesidir. Buda Türkçenin miladın ilk asırlarına kadar uzandığını ve ne kadar köklü bir dil olduğunu bizlere anlatmaktadır” dedi.

Program, Rektör Gavgalı'nın Doç. Dr. Okan Celal Güngör'e teşekkür ederek katılım belgesini takdim etmesiyle sona erdi.