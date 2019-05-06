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KMÜ'de yabancı uyruklu öğrencilere yönelik gezi düzenlendi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARDİL) bünyesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.


Yabancı uyruklu öğrencilerin çocuklarla kaynaşması amacıyla Nihat Arslan İlkokulu ve hayvan sevgisi aşılamak adına da hayvan barınağı ziyaret edildi. Sonra da misafir öğrenciler, kermese katılarak Karaman'ın yöresel yemeklerini tatma imkanı buldular. Suriye, Filistin, Irak, İran, Tanzanya, Erdonezya, Afganistan, Somali ve Türkmenistan uyruklu 45 öğrencinin katıldığı gezide öğrencilere KARDİL bünyesinde görev yapan KMÜ personeli de eşlik etti.

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