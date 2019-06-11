KMÜ'den psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti

9 Haziran 2019 tarihli ve 30796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyete geçen merkez ile yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak, konu ile ilgili eğitimler vermek amaçlanıyor. Ayrıca üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, akademik başarılarının arttırılması, kariyer gelişmelerine katkı sağlanması amacıyla Merkeze başvuran bütün bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak hedefleniyor. Merkezin faaliyet alanları içerisinde öğrencinin kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerektiğinde öğrencilere yönelik psikolojik testler uygulanması, yeni gelen öğrencilerin üniversiteye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik oryantasyon çalışmaları yapılması ve merkez bünyesinde toplumun ihtiyacını ve taleplerini karşılamak amacıyla psikolojik destek, terapi ve danışmanlık hizmetleri sunulması gibi pek çok amaç yer alıyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Üniversitemiz bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Merkezimizde sunacağımız psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için de fırsat sağlamış olacağız. Yeni kurulan merkezimizin üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.