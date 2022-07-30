KMÜ'den sağlık alanında bir yenilik daha

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Ak ve Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş'ın özverileri ile Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı egzersiz laboratuvarlarına kazandırılan başta izokinetik kas kuvveti değerlendirme ve rehabilitasyon cihazı, elektrokardiyografi, spirometre, tanita vücut analizörü, kalorimetre, mioperformans aktivasyon ölçüm cihazları, ergometre ve treadmil gibi pek çok tıbbi ölcüm ve tedavi cihazı Karaman ve bölge halkının hizmetine sunuldu. Cihazlardan özellikle izokinetik cihazı ile gerek hastaların ve gerekse sporcuların kas kuvvetlerinin değerlendirilmesinin yanı sıra birçok eklem ve kas sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisinde hastalara hizmet sunulacak. Bu cihaz ile diz ameliyatı geçirmiş hastalar, trafik kazası veya bazı hastalıklara maruz kalmış kişiler KMÜ Tıp Fakültesi akademisyen kadrosu, fizik tedavi, nöroloji, ortopedi ve fizyoloji ana bilim dalı hocalarının değerlendirmeleri ve önerileri sonrasında bu tıbbi hizmetlerden yararlanabilecekler. Tedavi hizmetlerine ek olarak egzersiz laboratuvarına kazandırılmış olan bu cihazlarla bölgede profesyonel spor takımları ve sporcuların performans değerlendirmeleri ile kendilerine uygun olan öneriler kolaylıkla yapılabilecek.

“Karaman'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun”

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, “Üniversitemiz ülkemizdeki genç üniversiteler arasında yer almasına rağmen gerek bilimsel gerekse sanat, kültür ve spor gibi farklı alanlarda yapmış olduğu faaliyetlerle yalnızca Karaman'ın değil ülkemizin de önemli yükseköğretim kurumları arasında yer almaya başlamıştır. Tıp Fakültemiz bünyesinde hizmet verecek olan cihazlar ile sporcularımız ve toplumun yaygın bir kesiminin yaşamış olduğu eklem ve kas problemleri de yine bu cihazlar sayesinde tespit edilecek ve tedavileri için imkân sağlanacaktır. Bu yeni hizmetin Karamanımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.