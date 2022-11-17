KMÜ'lü Zeynep Çelik, dünya şampiyonasından altın madalya ile döndü

Milli Judocu Zeynep Çelik, madalyası ile birlikte KMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti. KMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Zeynep Çelik, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Görme Engelliler Judo Şampiyonası 57 kilo finalinde rakibini yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Organizasyon sonrası yurda dönen Milli Judocu Zeynep Çelik, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı makamında ziyaret etti. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök'ün de yer aldığı ziyarette Rektör Karaman, Milli Sporcu Zeynep Çelik'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, madalyanın Rektör Karaman'a takdim edilmesinin ardından sona erdi.