KMÜ'nün çevre dostu elektrikli araç projesine destek

TMBYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve MEVKA 2020 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje, yaklaşık 1 milyon TL tutarında bir mali desteği öngörüyor.

“Elektrikli araç eğitim sınıfları ve simülasyon atölyeleri kurulacak”

Proje kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda elektrikli araç eğitimi verilmek üzere özel sınıflar ve simülasyon atölyeleri kurulacak. Ülkemizde ve dünyada hibrit ve elektrikli araçların gün geçtikçe kullanımının yaygınlaşması ve bu araçların otomobil sektöründe ciddi bir ekonomik değere ulaşması başta bakım onarım konusunda teknik personel yetiştirilmesi olmak üzere birçok alanı şimdiden harekete geçirdi.

Diğer araçların zararlı egzoz emisyonlarına bağlı olarak oluşturduğu hava kirliliği ve çevre sorunları, fosil yakıtların sınırlılığı ve dünyada her geçen gün artan taşıt sayısı üreticileri yeni arayışlara sevk etti. Bu sorunların çözümü için içten yanmalı motorlara sahip taşıtların yerini yakın gelecekte hibrit ve elektrikli taşıtların alması bekleniyor. Dünyanın birçok ülkesi bu taşıtların üretimi ve kullanımını desteklerken ülkemizde de yerli ve milli otomobil projesi kapsamında 2022 yılının sonlarında elektrikli araçların seri imalatının başlaması planlanıyor. Böylece sektörel gelişmelere paralel olarak elektrikli araç konusunda yetişmiş ve eğitimli insan gücünün önemi de ortaya çıkıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, yakın gelecekte ihtiyaç duyulacak, alanında uzman elemanların yetiştirilmesi için çalışmalarına vakit kaybetmeksizin başladı. Üniversite öğrencilerinin elektrikli araç test, tamir ve bakım becerilerinin geliştirilmesine yönelik proje, elektrikli otomobillerin gerektirdiği nitelikli insan ihtiyacına cevap vermeyi amaçlıyor.