KMÜ'nün ihtisaslaşma beratı Rektör Ak'a teslim edildi

Dr. Namık Ak, ‘Elmadan Elmasa' projesinde emeği geçen akademisyenleri makamında kabul etti.

Ziyarette, KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin ve ‘Elmadan Elmasa' projesinde emeği geçen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nermin Şarlak, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Sulhattin Yaşar, Prof. Dr. Nevzat Aydın, Prof. Dr. Didem Sutay Kocabaş ile Doç. Dr. Yakup Ulusu yer aldı. YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından Rektör Namık Ak'ı temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ertekin'e verilen KMÜ'nün ihtisaslaşma beratı, ‘Elmadan Elmasa' projesinde emeği geçen akademisyenlerin yer aldığı ziyarette Rektör Namık Ak'a takdim edildi.

Rektör Namık Ak, ziyarette ‘Elmadan Elmasa' projesinde görev alan akademisyenleri tebrik ederek, “Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçtiğimiz günlerde ‘Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri' alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edilmesi bizler adına iftihar edici bir durum. Projede görev alan, emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Projede görev alan akademisyenler ise Rektör Namık Ak'a çalışmaları süresince kendilerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.