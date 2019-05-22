KMÜ'nün kurumsal dış değerlendirme süreci başladı

Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemini kapsayan kalite güvence sisteminin değerlendirilmesine yönelik Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından görevlendirilen ve Prof. Dr. Sevim Rollas, Prof. Dr. Yüksel Özdemir, Prof. Dr. Hüseyin Güçlü Yavuzcan, Prof. Dr. İdris Kabalcı, Prof. Dr. Ali Danışman ve Öğretim Görevlisi Bahar Çelik'ten oluşan Değerlendirme Takımı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinin ilk adımı olan ön ziyaretini gerçekleştirdi.

Süreç, Değerlendirme Takımının Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü ziyareti ile başladı. Ardından Rektör Akgül ve Sevim Rollas başkanlığında Senato Kurulu üyeleriyle toplantıya geçildi. Rektör Akgül'ün kurumu tanıtıcı konuşmasıyla başlayan görüşmelerde Değerlendirme Takımı, KMÜ Senato üyeleriyle üniversitenin kalite sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulundu. İlk toplantının ardından Değerlendirme Takımı, Kurum İç Değerlendirme Raporu üzerinden kalite güvence sistemi süreçleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere KMÜ Kalite Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. KMÜ Çalıştay Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Ercan Oktay tarafından üniversitedeki kalite güvencesi sistemi ve Stratejik Plan hakkında detaylı bir sunum yapılmasıyla başladı. Değerlendirme Takımı, sunum sonrasında Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer verilen bilgi ve kanıtlar çerçevesinde Kalite Komisyonu üyeleriyle kalite güvence sistemi uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıların ardından, üniversitenin bazı birimlerini yerinde görerek ön ziyaretini tamamlayan Değerlendirme Takımı, 17-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek saha ziyaretinde tekrar üniversiteye gelmek üzere Karaman'dan ayrıldı.