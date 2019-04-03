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KMÜ'nün Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesine TÜBİTAK desteği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Recep Ağır, Mustafa Gençtürk ve Mehmet Çiçek tarafından hazırlanan iki ayrı sanayi odaklı proje desteklenmeye hak kazandı.


TÜBİTAK 2209-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında desteklenen projelerin akademik danışmanlıklarını KMÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kadir Sabancı ve Dr. Öğretim Üyesi Selami Balcı üstlenirken sanayi danışmanlıklarını da Karaman Akar Mühendislik Sanayi Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Mustafa Akın ve NEFAMAK Tüfekçioğulları Makina İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti. firması Genel Müdürü Necmettin Duman yürütüyor. Geçtiğimiz yılın aralık ayında KMÜ ile Karaman Akar Mühendislik ve NEFAMAK firmaları arasında imzalanan üniversite-sanayi işbirliği protokolleri ve Ar-Ge projeleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Her geçen gün yeni projelerle genişlemesini sürdüren işbirliği çalışmaları, TÜBİTAK'ın da desteğini aldı. KMÜ öğrencileri Mehmet Çiçek ve Mustafa Gençtürk tarafından yazılan proje ile elektrikli otomobillerde temassız ve kablosuz güç aktarımı sağlanması öngörülüyor. Recep Ağır tarafından yazılan ikinci proje ile ise gıda sektöründeki paketleme işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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