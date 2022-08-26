KMÜ'ye 2022 Engelsiz Üniversiteler kategorisinde iki bayrak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen '2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri' sahiplerini buldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde iki bayrak almaya hak kazandı. YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından verilen Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde KMÜ İslami İlimler Fakültesi ile Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) ‘Mekanda Erişilebilirlik' kategorisinde turuncu bayrak ödülüne layık bulundu. Mühendislik Fakültesi ayrıca 'Mekanda Erişilebilirlik' kategorisinde turuncu bayrak adayı olmaya hak kazanırken, İslami İlimler Fakültesi ise 'Eğitimde Erişilebilirlik' kategorisinde yeşil bayrak adayı olmaya ve ‘Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik' kategorisinde ise mavi bayrak adayı olmaya hak kazandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen bayrak teslim töreninde İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Coşkun, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Sezer ile Rektör Danışmanı ve BİLTEM Müdürü Prof. Dr. Savaş Sönmezoğlu, bayrakları ve belgelerini KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak'ın elinden aldı.

Rektör Namık Ak ödül töreninin ardından değerlendirmelerde bulunarak, “Üniversitemiz birimlerinde ve yerleşkemiz içerisinde engelli öğrenci ve personelimizin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamaları için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye devam ediyoruz. Bayrak kazanan ve yeni bayraklar için aday olan tüm birimlerimiz ile bayrakların alınmasına katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimizi tebrik ediyorum” dedi.