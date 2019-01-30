KMÜ'ye Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı ve Yüksek Lisans Programı açılıyor

Son olarak üniversite senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı kurularak Manevi Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması uygun görüldü.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde açılan Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı ve Manevi Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Toplumlar ve bireyler ilerleyen zamanla birlikte yeni bir dönüşüm içine giriyorlar. Bu dönüşüm içinde bazı değerler önemini yitiriyor bazılarının yerini yeni düşünceler alıyor veya bazıları tamamen ortadan kalkabiliyor. Günümüz toplumlarında insanların manevi değerlere daha çok ihtiyaç duyduğu gerçeğinden hareketle onlara akademik anlamda din öğretileri becerisi kazandırmak, ayrıca dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek amacıyla kurulan Manevi Danışmanlık Anabilim Dalı ve Manevi Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programının önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyorum” dedi.