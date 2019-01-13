Komşular arasında gürültü kavgası: 2 yaralı

Karaman'da iki komşu arasında gürültü meselesinden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 00.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 365. Sokak'ta bulunan Taşkaya Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, alt katta oturan Y.A (21), ile üst katta oturan M.G (20) ve M.A.G (20), kardeşler arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki tarafın aile bireyleri tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için çaba gösterse de Y.A, eline geçirdiği bıçakla M.G'yi sol bacağından, kardeşi M.A.G'yi de darp sonucu yaraladı. Yaralı kardeşler çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonsa Y.A'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.