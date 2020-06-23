İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Komşusunu öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Karaman’da damlama sulama hortumu yüzünden çıkan kavgada 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Karaman'da damlama sulama hortumu yüzünden çıkan kavgada 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.



Olay, dün merkeze bağlı Kızık köyünde yaşandı. İddiaya göre, M.Y. (15) ve kardeşi M.Y. (11), komşuları Halil Çatay (50) ile damlama sulama hortumu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., komşusu Halil Çatay'ı bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köye giden sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Halil Çatay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın şüphelisi M.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.