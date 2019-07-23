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Kontrolden çıkan otomobil ağaç ve durağa çarptı: 2 yaralı

Karaman’da önündeki araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımı aşarak parktaki ağaca sonra da otobüs durağına çarparken araçtaki 2 kişi yaralandı.

Karaman'da önündeki araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımı aşarak parktaki ağaca sonra da otobüs durağına çarparken araçtaki 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Ahiosman Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 70 DP 757 plakalı otomobil, önünde seyreden Ü.G. idaresindeki 34 BH 0938 plakalı otomobile yandan çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil Alparslan Türkeş Parkı içindeki bir ağaca çarptı. Kaza sonrası geriye kaçan otomobil otobüs durağına da hasar verdi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ö.S. (20) ile S.A. (29) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza esnasında kaldırım ve parkta kimsenin olmaması ise kazanın boyutlarının büyümesinin önüne geçti. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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