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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki demir bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Karaman-Mersin karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 58 YF 435 plakalı Proton marka otomobil, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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