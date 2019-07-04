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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımı aşarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımı aşarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 18.45 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. (21), yönetimindeki 68 EA 943 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp kaldırımı aşarak boş arsaya takla attı. Kazada sürücü Mehmet Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem Y. (16) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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