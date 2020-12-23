Konya'da cesedi bulunan şahıs Karaman'da toprağa verildi

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) yerleşkesinde ormanlık alanda ölmüş halde bulunan şahıs memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Olay, dün merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversite yerleşkesi içerindeki ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yürüyüşe çıkan 2 kişi ağaçların arasında yerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın günler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan şahsı tespit edebilmek için soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin Karaman nüfusuna kayıtlı Abidin Öztürk'e (55) ait olduğunu belirledi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Öztürk'ün cesedi yakınlarına teslim edilerek memleketi Karaman'a getirildi. Öztürk için ikindi namazının ardından Ahmet Yesevi Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztük'ün yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Öztürk, dualarla Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

"Kardeşim, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış"

Gözü yaşlı ağabey Alaattin Öztürk, "Geçtiğimiz ayın 25'ine kardeşimi İzmir Otogarından Karaman'a gitmesi için otobüse bindirdim. Konya'ya geldiğinde otogarda fenalık geçiriyor. Daha sonra ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıyor. Ben hastaneyle telefonda görüştüm ve durumunun iyi olduğunu söylediler. Ben de iyi o zaman tedavisi yapılsın dedim. Daha sonra kardeşim tedavisi yapıldıktan 2 saat sonra hastaneden ayrılıyor. İşte o günden beri kayıptı ve kendisinden haber alamıyorduk. Dün de ormanlık alanda ölmüş halde bulunmuş” diye konuştu.

Gözü yaşlı ağabey, kardeşinin tabutu cenaze aracına konarken arkasından gözyaşı döktü.