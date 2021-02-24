Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı

Karaman'da bir otomobil sürücüsü aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı, Ağalar Harmanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş olduğu öğrenilen İ.Ö'nün kullandığı 06 EB 7070 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden yara almadan kurtulan İ.Ö.'nün ise babaannesinin cenazesi için görev yaptığı Ankara'dan Karaman'a geldiği öğrenildi.