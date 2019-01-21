Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adamı köylüler kurtardı

Karaman'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adamı vatandaşlar kurtardı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü merkeze bağlı Mesudiye köyünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde evinin yakınındaki çöp bidonuna çöp atmaya giden 75 yaşındaki Salih İnce'ye sokak köpekleri saldırdı. Saldırıya uğrayan yaşlı adamı Karaman'dan dönmekte olan köylüler fark ederek köpeklerden kurtardı. Yaşlı adam, üç köpeğin saldırısından kurtulabilmek için kaçtığı esnada yere düşerek ellerinden yaralandı. Vatandaşlar tarafından Karaman Devlet Hastanesine götürülen yaşlı adam, tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

“O köpekler babamı parçalayabilirdi”

Salih İnce'nin oğlu Mehmet İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkes köpeğine sahip çıksın. İlla birilerinin canının yanması ya da ölmesi mi lazım. Besliyorsanız köpeklerinizi sağa sola zarar vermeyecek şekilde besleyin. Babam 75 yaşında, Mesudiye köyünde üç köpeğin saldırması sonucu yaralandı. Eğer o an yoldan geçen köylülerimiz olmasaydı köpekler babamı parçalayıp daha kötü sonuçlara neden olabilirdi. İnşallah babam biran önce iyi olur ve sağlığına kavuşur” dedi.