Korona virüs mücadelesine siperlik maske üreterek destek veriyorlar

Karaman'da Gençlik Merkezi, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gece gündüz fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarına siperlik maske üreterek destek veriyor.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezinde görevli personel ile gönüllü gençler yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller için siperlik maske üretiyor. Günlük 500 adet siperlik maske ürettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Kaya, "Bakanlığımız tarafından başlatılan 81 ilde bütün gençlik merkezlerinde lider ve gönüllü gençlerimiz tarafından korona virüse karşı sağlık çalışanlarımızın yanında olmak üzere onlara ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına siperlikli maske hazırlıyoruz. Günlük 500 adet üretiyoruz. Hedefimiz 10 bin adet. Bizim de elimizden gelen buydu. Bizler de gençlik merkezleri olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olabilmek, bir nebze de olsa bizim de faydamız olsun istedik. Bu amaçla bakanlığımızın önderliğinde, gençlik merkezimizde bu çalışmayı başlattık" dedi.

Gönüllü olarak sağlık personelleri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar için siperlik maske üretimine destek verdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Melikşah Katman, "Ülkemizin şuan içerisinde bulunduğu Covid-19 salgınından dolayı burada maske üretmekteyiz. Bizler de antrenörler olarak günümüzün boşta kalan vakitlerinde sağlık personelleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara destek olabilmek için maske üretiminde görev almaktayız gönüllü olarak. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bu sebepten dolayı buradan ülkemizin bu durumdan bir an önce kurtulabilmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.