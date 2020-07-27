İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koyuna çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

Karaman’da bir otomobilin yola çıkan koyuna çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Karaman'da bir otomobilin yola çıkan koyuna çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Karaman-Konya Karayolu Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Kara'nın (41) kullandığı 42 J 5859 plakalı otomobil, yola çıkan koyuna çarptıktan sonra kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara'nın cenazesi, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.