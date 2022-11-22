Kraman'daki cinayet zanlıları Mersin'de operasyonla yakalandı

Karaman'da yolda beklerken 2 kişinin bindiği motosikletten açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ali Derman'ın katil zanlıları Mersin'de yakalandı. Cinayeti işleyen ve azmettiren toplam 4 kişi tutuklanırken, motosikletli şahısların silahla ateş ettiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 17 Kasım Perşembe günü akşam saatlerinde İmaret Mahallesi 130. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ali Derman park halindeki bir aracın önünde cep telefonu ile konuştuğu esnada motosikletle sokak girişine gelen üzerinde 2 kişinin olduğu motosikletten açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, ağır yaralanan Ali Derman, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Derman'ın tabancadan çıkan 14 kurşundan 5'inin vücuduna isabet ettiği öğrenildi.

“Kasklı saldırganların bindikleri motosikletin plakası sahte çıktı”

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu dedektifleri olayın ardından kaçan kimliği belirsiz saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak saldırının yaşandığı sokaktaki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını topladı. Çok sayıda kamera kaydını izleyen ekipler saldırıyı motosikletli 2 kişinin yaptığını tespit etti. Motosikletin kime ait olduğunu öğrenmek için plakasını sorgulayan ekipler plakanın sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren dedektifler, tanınmamak için kafalarına kask takan zanlılardan motosikleti kullananın Hakan Ö., tabancayla ateş edenin de Nevzat Y., olduğunu tespit etti.

“Cinayet zanlıları Mersin'de operasyonla yakalandı”

Cinayet bürosu dedektifleri zanlılar Nevzat Y. ile Hakan Ö'nün olayın hemen ardından otomobille Mersin'e kaçtıkları bilgisine ulaştı. Zanlıların Mersin'de saklandıkları evlerin tespit edilmesinin ardından Mersin'e sivil ekipler gönderildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte zanlıların Silifke ve Toroslar ilçesinde saklandıkları evlere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Nevzat Y. ile Hakan Ö. olayda kullandıkları tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak Karaman'a getirildi.

Cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı

Ali Derman cinayetini adım adım izleyen dedektifler katil zanlıları Nevzat Y. ile Hakan Ö'nün olayın olduğu gün Ali A.E. ve Hakan G. ile buluşarak konuştuklarını görüntülerden tespit etti. Katil zanlıların verdiği ifadeler üzerine Ali A.E. ve Hakan G'de olayın azmettiricisi olarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasının ardından katil zanlıları Nevzat Y., Hakan Ö. ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Ali A.E. ve Hakan G., polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. Cinayeti işleyen Nevzat Y., adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerim 'cinayeti niçin işlediniz'? sorusuna cevap vermedi. Zanlılardan Ali A.E. ile Hakan G. "azmettirmek", Hakan Ö. "cinayete yardım etmek", Nevzat Y. ise "adam öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayeti işleyen Nevzat Y.'nin polise verdiği ifadesinde ‘Amacının öldürmek olmadığını, korkutmak için ateş ettiğini ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinayeti işleyen Nevzat Y.'nin 65, cinayete yardım eden Hakan Ö.'nün 32, cinayete kurban giden Ali Derman'ın ise 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Katillerinin yakalandığı gün toprağa verildi

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Derman'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ali Derman, cinayet zanlılarının yakalandığı gün Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığında dualarla defnedildi.