Küçük Müslüme son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'de otopsi işlemleri tamamlanan küçük Müslüme'nin cenazesi Gülnar ilçesine oradan da ailesinin isteği üzerine defnedilmek üzere cenaze aracıyla Karaman'a gönderildi. Karaman'a getirilen cenaze namaz öncesi polis eskortu eşliğinde dedesi İbrahim Yağal'ın Çavuşpınarı köyünde bulunan evinin önüne götürüldü. Müslüme'nin cansız bedeni daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere sonra Karaman kent merkezinde Çeltek Mahallesinde bulunan Kazalpa Mezarlığına getirildi. Musallaya konulan küçük tabuta sarılan abla Nurcan Özcan ve bazı akrabaları gözyaşı döktü. Akrabaları Müslüme'nin tabutunun üzerine Türk Bayrağı açarak gül bıraktı. Cenaze namazına Müslüme'nin dedesi İbrahim Yağal, yakınları, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Selman-ı Farisi Camisinde ikindi namazını müteakip Müslüme için cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Müslüme'nin cansız bedeni namaz kılınan yerin hemen yakınında kazılan mezarına dualarla defnedildi.

Anne baba cenazeye katılamadı

Müslüme Yağal'ın anne ve babası ise cenaze namazına katılamadı. Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan anne Selvi Yağal, baba Mehmet Yağal, dede Hasan Yağal, anneanne Müslüme Yağal, kardeş ve yakın akrabalarının aralarında bulunduğu toplam 8 kişi ise cenaze namazına katılamadı. Gözaltındaki 8 kişinin Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma komutanlığında ifade işlemlerinin devam ettiğini öğrenildi.