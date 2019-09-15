Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin desteğine ihtiyacımız var”

Kulüp yönetimi Karaman Belediyespor tesislerinde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. 31 Mart'tan sonra Karaman Belediyespor yönetiminde bir değişikliğe gidildiğini anlatan Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş, “Karaman Belediyespor bölgesel amatör liginde 8 yıldır oynayan bir takım. Bu takımın ve Karaman'ın geçmiş yıllardan özlemi olan tekrar 3. lige çıkarmak adına yeni bir yönetim oluşturduk. Bu anlamda teknik heyetimizi ve transferlerimizi buna göre yaptık. Bölgesel amatör liginin deneyimli hocalarından Ercan Kul hocamızı takımın başına getirdik. Belli olan bütçenin üzerine çıkarak bölgesinde başarılı olan takımların en iyi oyuncularını takıma transfer ettik. Tek amacımız Karaman Belediyespor'u özlemini duyduğu lige tekrar yükseltmekti. Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı'nın seçim çalışmalarında verdiği sözü yerine getirme adına en iyi futbolculardan kurulu bir takım oluşturduk. Bizim hedefimizde kendi liğimizde şampiyon olmak var. Türkiye kupasında kendimize bir hedef koymadık. Sadece takıma yeni katılan oyuncuların birbirine uyum sağlaması adına birkaç tur atlamaktı ancak olmadı. Yönetim olarak ciddi transferler yaptık. Kanuni olarak belediyenin kulübe ayırdığı bir bütçe var. Bu bütçede sadece biz yokuz. Diğer amatör branşlarda var. Onun için ayrılan bu bütçe yetmiyor.Biz yöneticilerde kulübe destek olunması noktasında değişik kampanyalar başlattık. Bu kampanyaların içerisinde bayrak ve taraftar kartı oldu. Bundan sonraki başlatacağımız bağış kampanyası olacak. Buradan tüm şehrimize sesleniyorum. Başlatacağımız bu bağış kampanyasına kararınca destek olun” dedi.

Başkan Karakaş, konuşmasının sonunda, tüm Karamanlı taraftarlara seslenerek takımı her maşında yalnız bırakmamalarını ve tribünleri doldurmalarını istedi.