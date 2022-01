Kurşun: "Zorlu kış şartlarına hazırız"

Adnan Kurşun, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekiplerinin zorlu kış şartları nedeniyle merkez, ilçe, köy ve mezralarda vatandaşlara ulaşabilmek için tüm hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

İl Müdürü Kurşun, ”Her an kara ambulanslarımız, paletli kar ambulanslarımız, UMKE araçlarımız, Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli hekim ve diğer sağlıkçı personellerimiz ile zorlu şartlara hazırız” dedi. İl genelinde gelişen kış şartlarını göz önünde bulundurarak, tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Kurşun, “Bu dönemde özellikle Taşeli bölgesinde ilçelerimizin ve yüksek kesimlerde bulunan köylerimizin yolları kapanabiliyor. Bu sebeple vatandaşlarımız zor anlar yaşayabiliyor. Her yıl olduğu gibi bu kış öncesi de bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Araçlarımızın bakım-onarım, lastik değişimi, kar üstü araçlarımızın palet değişimlerini sağladık. Her an kara ambulanslarımız, paletli kar ambulanslarımız, UMKE araçlarımız, Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli hekim ve diğer sağlıkçı personellerimiz ile zorlu şartlarda hizmetlerimize devam ediyoruz" dedi.