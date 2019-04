KYK'lı öğrenciler 300 fidanı toprakla buluşturdu

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri 'KYK Ormanları' projesi kapsamında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda '81 ilde KYK Ormanları' projesine KYK Karaman yurtlarında kalan öğrenciler KYK ormanlarına fidan dikerek destek oldu.

Karaman'ın Ayrancı ilçesi Demirtepe mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Şabettin Gezen, KYK'lı öğrenciler ve gençlik liderleri KYK Hatıra Ormanına karaçam ve ceviz cinsi 300 fidan dikti. Fidan dikim etkinliğinin ardından Vali Hakkı Teke Hoşgörü Ormanına geçen öğrenciler burada da daha yeşil bir dünya duyarlılığıyla hareket edebilmek, günümüzde küresel bir sorun haline gelen çevre problemlerine yönelik olarak farkındalıkların arttırılması ve çevre sorunlarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen canlılara dikkat çekmek amacıyla ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

Her KYK'lı öğrenciye bir fidan dikimi projesi kapsamında KYK Ormanlarını genişlettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, “Çevre sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, ülkemizin orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün, 'Her KYK'lı Bir Fidan' sloganıyla üç yıl önce başlattığı ağaç dikme geleneği bu yıl da devam etti. Üniversiteli gençlerimizin doğayla duygu bağlarını kurmak, iklim ve doğayı güçlendirmek ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğümüz ile birlikte Demirtepe mevkisinde 300 fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz ise her öğrenci için bir fidan dikmek, çünkü onlar okullarını bitirip memleketlerine gittiklerinde hatıraları Karaman'da yaşayacak” dedi.