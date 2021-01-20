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Lastiği patlayan otomobildekiler kazayı sıyrıklarla atlattı

Karaman’da lastiği patlayan otomobil yön levhasına çarptıktan sonra yol kenarındaki beton su kanalına düşerken, otomobildeki 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Karaman'da lastiği patlayan otomobil yön levhasına çarptıktan sonra yol kenarındaki beton su kanalına düşerken, otomobildeki 4 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U'nun kullandığı 42 AGP 354 plakalı Fiat marka otomobil seyir halindeyken sol ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı. Trafik yön levhasına çarpan otomobil, daha sonra yol kenarındaki 1.5 metrelik beton su kanalına düştü. Kazayı sürücü ile otomobilde bulunan 1'i kadın 4 kişi hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobilde bulunanların ambulansta kontrollerini yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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