Lise öğrencileri KMÜ arkeoloji bölümünü ziyaret etti

Tanıtım etkinliğinin ilki Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrencilerine yapıldı. Okul Tarih Öğretmeni Kadir Altınok'un sorumluluğunda KMÜ Arkeoloji Bölümünü ziyaret eden öğrencilere Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın tarafından arkeolojinin temel bilgileri anlatıldı. Daha sonra hazırlanan imitasyon kazı alanında Dr. Öğretim Üyesi H. Ertuğ Ergürer, Araştırma Görevlisi İsmail Akkaş ve Deniz Berk Tokbudak gözetiminde öğrenciler tarafından iki mezar ortaya çıkartıldı. Yapılan etkinlikle, yaklaşan üniversite tercih döneminde öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın aldığı puan arkeolojiye yettiği için bu bölüme girmek isteyenlerin yanı sıra arkeoloji okumak isteyen fakat bu konuda bilgi sahibi olmadığı için tercih etmeyen öğrencilerin sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından arkeolojik kazı çalışmalarının yıl boyunca sürdürülerek etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla “Arkeolojik Kazıların Yıl Boyu Desteklenmesi Protokolü'nün hayata geçirildiğini ifade eden Aşkın, protokol kapsamında yapılacak 20 kazı için 120 uzman personelin istihdam edilmesinin planlandığını, zamanla bu kazıların sayısının artmasına bağlı olarak arkeoloji mezunlarının iş bulmasının biraz daha kolaylaşacağını ifade etti.