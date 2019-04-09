Mazbatalarını almaya baba ve oğlu birlikte geldiler

Karaman'da Belediye Başkanlığını kazanan MHP'li Savaş Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı'da yapılan yerel seçimlerde oturduğu mahallesine muhtar seçildi. Muhtar baba ile belediye başkanı oğlu mazbatalarını almak için adliyeye birlikte geldi.

Savaş Kalaycı ve babası Ahmet Kalaycı, partililer tarafından adliye girişinde karşılandı. Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Babası Ahmet Kalaycı, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Nur Bilge Cavahir'den aldı.

"7/24 Karaman için çalışacağız"

Mazbata töreninin ardından babası ile birlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan Karaman'ın yeni Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, halkın güvenini boşa çıkartmamak için 7/24 çalışacaklarını söyledi. Babasıyla birlikte mazbata almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Kalaycı, “Karaman her zaman bizim için sevdamız oldu. Babamın muhtarlıkta bu 5'nci dönemidir. Baba oğul olarak memlekete hizmet etmek güzel bir duydu. İnşallah memleketimize hayırlı işler yaparız. Halkımızın güvenini boşa çıkarmayız. Bunun için 7/24 çalışarak gecemizi gündüzümüze katacağız. En kısa sürede Karaman'ımızı marka kent haline getireceğiz” diye konuştu.

"Torpil yapmasa da mahallesini gözetecektir"

Oğluyla birlikte mazbatasını alan Baba Ahmet Kalaycı ise, oğluna belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi. Bir gazetecinin 'oğlunuz belediye başkanı oldu, mahallenize torpil bekliyor musunuz?' sorusuna baba Kalaycı, “Torpil olmazda ister istemez mahallesini gözetir” diye konuştu.

Daha sonra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, tebrikleri kabul etti.