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Mehmet Bayram: “Çiftçimize pancarda eksik kota cezası yazılmasın”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 2019 Yılı pancar hasadının devam ettiği şu günlerde mühendislerimizin yapmış olduğu saha incelemelerinde büyük rekolte kayıpları olduğu ön görülmektedir” dedi.


Karadrina pancar zararlısı ve kök çürüklüğü için tüm sezon boyunca, çiftçimizin yoğun mücadelesine rağmen, çok iyi sonuçlar alınamamıştır diyen Bayram, ”İlaçlama maliyeti yönünden çok büyük maddi girdilere sebep olan ve bu günlerde bölgemiz de hasadı devam eden pancarın yüzde 40'lara varan verim düşüşüne yakın rekolte kaybı olduğu gözlenmektedir. Bu verim düşüşü sebebi ile çiftçimizin kotasını doldurması mümkün değildir. Zaten ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı girdi maliyetlerdeki artışlar çiftçimizin belini bükmüştür. Bu zor şartlarda üretim yapan, ekonomiye katma değer katan çiftçimizin elinde olmayan nedenlerle yaşanan eksik kota cezalarının mücbir sebeplerden dolayı uygulanmaması gerektiğini belirtti.

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