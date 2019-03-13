Mehmet Bayram: “Karaman için tarımda kapalı sulama sistemi çok önemli”

Gödet Barajında incelemelerde bulunan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram, son 25 yılın en çok su seviyesine ulaşılan Gödet Barajının suyunun havaya değil toprağa gitmesini istedi. Şu anda yaklaşık 15 bin hektar alanı sulama kapasiteli Gödet Barajının hiçbir zaman bu seviyeye ulaşmadığını ifade eden Bayram, "Şimdiye kadar ortalama 7 bin hektar alanı sulamıştır. Klasik açık kanal sistemlerinden ve vahşi sulamadan vazgeçildiği takdirde bu rakamın iki kat artarak yaklaşık 30 bin hektar alana çıkacak. Karaman nüfusunun yüzde 80'ini tarım ve tarıma dayalı sektörden evine ekmek götürüyor ve tarımdan geçiniyor. Bu açıdan bakıldığında Karaman için tarım hayati önem arz eden bir sektördür. Keza tarım sektörü için de vazgeçilmez yegane varlık sebebi sudur. Karaman'da bulunan, Gödet, Ayrancı, İbrala ve Deliçay barajlarımızdan sadece İbrala Barajında kapalı sistem uygulanmaktadır. Diğer barajlarımızda ise halk arasında vahşi sulama dediğimiz kırık, dökük, deforme olmuş açık kanal sistemleri uygulanmaktadır. Bu da su verimimizi yüzde 30'a kadar düşürdüğü gibi baraj bölgesinde olduğu halde sudan hiç istifade edemeyen köylerimize de mağduriyet yaşatmaktadır. Bu bağlamda uygulanacak bir proje ile 1988 yılında yapılan Gödet Barajı'nın klasik açık kanal siteminin modern kapalı ve basınçlı sistemlerle değiştirilmesi bölge çiftçimiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. Gödet Barajı'nın, Karaman İbrala, Konya Apa ve geçtiğimiz yıl yeni ihalesi yapılan Ereğli İvriz Barajları gibi “Kapalı Devre Sulama Sistemleri” ne geçmesi şehrimize büyük avantajlar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Gödet Barajında su seviyesi rekor kırdı”

Gödet Barajının hizmete başladığından bu yana en yüksek su rezervine ulaşarak şu anda 63 milyon metreküp seviyesini gördüğünü kaydeden Bayram, "Önümüzdeki aylarda bu seviyenin de ortalama yüzde 70-75 artacağı tahmin ediliyor. Karaman İl Merkezi başta olmak üzere Kılbasan, Bölükyazı, Çakırbağ, Çiğdemli, Göztepe, Hamidiye, Mesudiye, Yuvatepe, Yazılı ve Dereköy arazileri bu barajdan sulanması gerekmektedir. Oysa şu anda bu köylerimiz barajdan yeterince istifade edemediği gibi örneğin Hamidiye köyü hiç faydalanamamaktadır. Kapalı devre sulama sistemine geçilen barajlarda yüzde 40-50 su tasarrufu sağlandığı görülmüştür. Aynı şekilde Gödet Barajı'nda da bu yönteme geçilerek sulanan alanın iki katına çıkarabiliriz” dedi.

“Maliyetler düşer, verim artar”

Kapalı devre sulama sisteminin çiftçinin maliyetlerini düşüreceği gibi ürün verimini de artıracağını vurgulayan Bayram, bölgemize düşen yağışlardan maksimum seviyede istifade ederek kaynakların verimli kullanılması ve etkin su yönetimi için modern sulama sitemine geçilmesi gerektiğini ifade etti. Bayram, bu sistemin avantajlarını anlattığı açıklamasında; "Karamanımız az yağış alan bir bölgedir, su da dünyanın en kıymetli varlığıdır. Bu durumda suyumuzun buharlaşarak ya da kayıp kaçaklarla havaya karışması yerine toprakla buluşmasını bekliyoruz. Bu, ürün deseninin gelişmesine ve çeşitliliğin artmasına yol açarak Karaman'ın farklı ürünlerde de pazar sahibi olmasını sağlayacaktır. Dolayısı ile ilimizin ekonomisine ciddi katkıları olacak ve verimsiz arazilerin değerlenmesine, sulama potansiyeli bulunan kuru tarım arazilerinin su ile buluşmasına olanak sağlayacaktır. Çiftçilerimizin daha modern ve ekonomik sulama sistemine geçmeleri devletçe sağlanan tarımsal sulama hibe desteklerinden ilimizin daha fazla faydalanmasının da önünü açacaktır. Bir yandan da bu bölgedeki yeraltı su kuyularının daha az kullanılması ve su kaynaklarının daha çok beslenmesine neden olup su yönetiminde etkili planlama yapılabilecektir” diye konuştu.